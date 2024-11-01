Стало известно о долге обвиняемого по делу о теракте на Крымском мосту

Согласно имеющимся данным, приставы намерены взыскать с Былина задолженности по кредитным платежам суммой более 40 тысяч рублей, материальный ущерб — почти 430 тысяч, а также налоги и сборы. В общей сложности фигурант дела о теракте на Крымском мосту задолжал 474 666 рублей.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста, погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом 22,8 тонны.
По делу о теракте были арестованы в Симферополе граждане Украины Роман Соломко и Владимир Злоба, граждане РФ Артем и Георгий Азатьяны, а также гражданин Армении Артур Терчанян. В Москве под стражу взяли Александра Былина, Олега Антипова и Дмитрия Тяжелых.
Былин является гендиректором зарегистрированного в Алупке ООО «Экстра», которое занимается оптовой торговлей овощами и фруктами.
В октябре 2024 года суд продлил арест Былина и еще двоих фигурантов дела.