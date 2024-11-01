Рыболовецкое судно с 31 членом экипажа село на мель у берегов Камчатки

Ранее Life.ru рассказывал о судне «Григорий Ловцов», которое опрокинулось на Сахалине у берегов Корсаковского района. Всё произошло 18 октября. На борту находились семь членов экипажа, двое из которых погибли сразу. Тела ещё двух моряков были найдены позднее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Поисково-спасательная операция продолжается.