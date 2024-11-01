Женщину сбил поезд в Усть-Каменогорске

«На станции Оскемен-1 машинист грузового поезда совершил касательный наезд на 40-летнюю жительницу города, которая с различными травмами была госпитализирована в городскую больницу Усть-Каменогорска», — говорится сообщении ДП на транспорте в Facebook.
Отмечается, что женщина переходила железнодорожные пути в неустановленном месте. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
С начала года, по данным ведомства, за переход ж/д путей в неустановленных местах к административной ответственности привлечено более 39 тысяч граждан.
«Несмотря на проводимую профилактическую работу полицейских, продолжаются факты нарушений гражданами правил безопасности движения железнодорожного транспорта. За истекший период под колеса подвижного состава попали 79 граждан, из них больше половины — со смертельным исходом, по 6 фактам пострадали дети», — сообщил исполняющий обязанности начальника ДП на транспорте Мадияр Айтуганов.