Олбани
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР

Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР, сообщает Уссурийская таможня.

«В пункте пропуска Полтавка таможенники пресекли контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем приморского гребешка. Коммерческую партию стратегически важного водного биоресурса пытались вывезти в Китай по поддельным документам», — говорится в сообщении.

По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы.

По факту контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.