В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Таможенники в Приморье задержали 3 тонны добытого браконьерским путем гребешка, которые предприниматель из Владивостока пытался незаконно вывезти в КНР, сообщает Уссурийская таможня.
«В пункте пропуска Полтавка таможенники пресекли контрабанду 3 тонн добытого браконьерским путем приморского гребешка. Коммерческую партию стратегически важного водного биоресурса пытались вывезти в Китай по поддельным документам», — говорится в сообщении.
По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы.
По факту контрабанды Уссурийская таможня возбудила уголовное дело, нарушителю грозит до 5 лет лишения свободы.