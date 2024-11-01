В Приморье пресекли контрабанду трех тонн браконьерского гребешка в КНР

По данным таможни, предприниматель из Владивостока подал декларацию на экспорт живого гребешка, выращенного в искусственных условиях. Таможенники установили, что ветеринарные сертификаты недействительны. Директор компании не смог предоставить подтверждающие законность происхождения моллюсков документы.