Лжедочка на 700 тысяч «родилась» у 21-летней хабаровчанки

По материалам дела, молодая женщина через неустановленное лицо, с которым общалась в мессенджере, связалась с одной из московских юридических фирм. Отправив поддельные данные о рождении ребенка, она попросила оформить свидетельство о рождении на «дочь», якобы появившуюся на свет в феврале 2021 года. Услуга была выполнена — в ЗАГСе г. Москвы зарегистрировали «новорожденную» на основании фиктивных данных, предоставленных обвиняемой, и оформили свидетельство, как если бы ребенок появился вне медицинских учреждений.