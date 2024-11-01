Лжедочка на 700 тысяч «родилась» у 21-летней хабаровчанки

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве в отношении 21-летней жительницы Хабаровска, сообщает Следственное управление УМВД России по Хабаровскому краю.
Обвиняемая попыталась получить социальные выплаты и пособия, фиктивно заявив о рождении дочери, которой на самом деле не существовало.
По материалам дела, молодая женщина через неустановленное лицо, с которым общалась в мессенджере, связалась с одной из московских юридических фирм. Отправив поддельные данные о рождении ребенка, она попросила оформить свидетельство о рождении на «дочь», якобы появившуюся на свет в феврале 2021 года. Услуга была выполнена — в ЗАГСе г. Москвы зарегистрировали «новорожденную» на основании фиктивных данных, предоставленных обвиняемой, и оформили свидетельство, как если бы ребенок появился вне медицинских учреждений.
Однако вскоре незаконная схема привлекла внимание правоохранительных органов. Следователи провели обширную работу по сбору доказательств, включая медицинские экспертизы, которые подтвердили: обвиняемая никогда не рожала. За период с апреля 2021 года по июнь 2023-го она многократно получала выплаты и пособия на общую сумму свыше 710 тысяч рублей в рамках программы «Демография».
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 159.2 часть 3 УК РФ («Мошенничество при получении выплат»). Теперь дело направляется в суд, где обвиняемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
На время судебного разбирательства ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.