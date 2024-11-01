Житель Челябинска обгорел, сжигая мусор во дворе

По информации пресс-центра областного ГУ МЧС, все произошло вечером 31 октября.
«На центральный пункт пожарной связи Челябинского гарнизона по системе “112” поступило сообщение о том, что на улице Морская (Металлургический район) получил ожоги мужчина 1954 года рождения», — прокомментировали в ведомстве.
Прибывшие специалисты установили обстоятельства происшествия: горожанин сжигал мусор на придомовой территории, использовал бензин. Горючая жидкость попала на одежду и воспламенилась. Очевидцы, оказавшиеся поблизости, сбили пламя и вызвали пожарную охрану.
С ожогами руки и ноги мужчина был экстренно доставлен в медицинское учреждение.