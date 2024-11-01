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Спаслись трое взрослых и ребенок: в уфимской Деме сгорел частный дом

В Уфе в пожаре едва не погибли ребенок и трое взрослых.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 31 октября, в Демском районе Уфы сгорел частный дом. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент произошел на улице Баланово, здесь вспыхнул одноэтажный бревенчатый дом с пристроем. Прибывшие огнеборцы ликвидировали горение на площади 124 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарных из дома эвакуировались четыре человека, среди которых был один ребенок.

Согласно предварительной причине, происшествие случилось из-за неисправности в электропроводке. Расследование ЧП проводит дознаватель МЧС.

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