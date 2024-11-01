В Красноярске девушка выпала из окна 6 этажа в Тихих Зорях

О происшествии рассказали в полиции.
Так, 31 октября 22-летняя девушка выпала с шестого этажа многоквартирного дома на Лесников. После падения она пыталась встать, дергалась, но ее тело не слушалось из-за сильных травм.
Рядом оказались дети, которые испугались, но подбежали помочь. В итоге поблизости находился участковый, он и вызвал скорую помощь.
Девушку приняли медики и госпитализировали. Полиция разбирается, что стало причиной падения.
Отметим, что недавно на этой же улице из окна выпал мужчина.