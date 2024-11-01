Релейные шкафы загорелись на перегоне Казанского направления МЖД

«Сегодня в 5:23 на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов. На период ликвидации возгорания и восстановительных работ движение поездов на участке организовано со снижением скорости», — говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.