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Релейные шкафы загорелись на перегоне Казанского направления МЖД

Возгорание релейных шкафов возникло на перегоне Казанского направления Московской железной дороги (МЖД), предварительно, из-за вмешательства посторонних лиц, сообщили в компании. Из-за происшествия поезда в обе стороны следуют с отклонением от графика. С увеличенным интервалом курсируют МЦД-3.

Источник: Агентство «Москва»

«Сегодня в 5:23 на перегоне Люберцы — Перово-1 Казанского направления МЖД, по предварительной информации, в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта, произошло возгорание релейных шкафов. На период ликвидации возгорания и восстановительных работ движение поездов на участке организовано со снижением скорости», — говорится в размещенном в Telegram-канале сообщении.

Пресс-служба МЖД напомнила об уголовной ответственности за вмешательство в деятельность железной дороги.

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