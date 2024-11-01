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В Новосибирске на остановке «Волочаевская» с рельсов сошел трамвай

Случившееся парализовало движение транспорта в обе стороны.

Источник: Комсомольская правда

Утром 1 ноября в Новосибирске произошел очередной инцидент с трамваем. На этот раз с рельсов сошел маршрут № 14. О случившемся в соцсетях рассказали очевидцы.

— На остановке «Волочаевская» с рельс сошел трамвай 14-го маршрута, — написали в паблике «Инцидент Новосибирск».

На кадрах к посту видно, что колеса трамвая сошли с путей. Из-за происшествия движение трамваем на участке парализовало в обе стороны.

Ранее КП-Новосибирск писала, что рядом с ТЦ «Континент» в Новосибирске трамвай сошел с рельсов: задние колеса у него буквально вывернуло.