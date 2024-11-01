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Два человека погибли и два пострадали при столкновении с бензовозом в Челябинске

LADA врезалась в грузовик в Ленинском районе Челябинска.

Источник: Госавтоинспекция Челябинска

В Челябинске 31 октября случилось смертельное ДТП. За полчаса до полуночи на перекрестке улиц Машиностроителей и Нахимова столкнулись LADA Priora и бензовоз Mercedes.

По предварительным данным, 42-летний водитель грузовика поворачивал налево и не пропустил ехавшую прямо на зеленый сигнал светофора легковушку.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челябинска, при столкновении погибли 24-летний водитель и 25-летняя пассажирка LADA. Пострадали также два пассажира легковой машины — 24 и 29 лет. Обоих с места аварии увезли в больницу.