В Магаданской области изъяли незаконно добытую красную икру на сумму более 9 млн рублей

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Путина” полицейские пресекли криминальный бизнес. Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — написала Волк.
Она отметила, что женщина вместе с сообщниками организовала незаконный бизнес по вылову рыбы лососевых пород и добыче икры недалеко от колымского села Ямск. Затем икру передавали жителю другого поселка для последующей ее реализации.
В отношении одного из фигурантов завели дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Профильные ведомства решают вопрос о возбуждении дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).