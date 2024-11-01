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В Магаданской области изъяли незаконно добытую красную икру на сумму более 9 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Магаданской области изъяли у местной жительницы более 350 кг немаркированной красной икры на общую сумму более 9 млн рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: ГУ МВД

«В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Путина” полицейские пресекли криминальный бизнес. Помимо икры у подозреваемых обнаружили филе кижуча и кеты. Общий ущерб от противоправной деятельности превысил 9 млн рублей», — написала Волк.

Она отметила, что женщина вместе с сообщниками организовала незаконный бизнес по вылову рыбы лососевых пород и добыче икры недалеко от колымского села Ямск. Затем икру передавали жителю другого поселка для последующей ее реализации.

В отношении одного из фигурантов завели дело по ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки). Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Профильные ведомства решают вопрос о возбуждении дела по ст. 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).