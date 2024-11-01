Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три дома загорелись в Иркутской области из-за сварки

В Братске сварочные работы проводили на цокольном этаже.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Три дома загорелись в Иркутской области из-за несоблюдения безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Так, в Братске сваркой занимались на цоколе жилого дома.

— В результате в помещении произошел пожар, и пламя перешло на рядом стоящие здания, — поделились в ведомстве.

Огонь бушевал на площади более 230 квадратных метров. Для его тушения потребовалось привлечь 27 человек и восемь машин.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкальском тракте произошло страшное ДТП. В нем погибли три человека.

пожары