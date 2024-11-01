Три дома загорелись в Иркутской области из-за сварки

Три дома загорелись в Иркутской области из-за несоблюдения безопасности при проведении сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Так, в Братске сваркой занимались на цоколе жилого дома.
— В результате в помещении произошел пожар, и пламя перешло на рядом стоящие здания, — поделились в ведомстве.
Огонь бушевал на площади более 230 квадратных метров. Для его тушения потребовалось привлечь 27 человек и восемь машин.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на Байкальском тракте произошло страшное ДТП. В нем погибли три человека.