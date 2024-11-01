В Красноярском крае автополицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

Ночью 20-летний пьяный водитель на автомобиле «Тойота» ехал из Черногорска в сторону Минусинска с высокой скоростью. При этом автомобилист выезжал на встречку и не реагировал на требования об остановке. Также он увеличил скорость и попытался скрыться от правоохранителей, создавая реальную угрозу другим участникам движения. После предупреждений сотрудник ДПС выстрелил сначала в воздух, а затем по колесам.