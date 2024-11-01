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В Красноярском крае автополицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В желании скрыться от сотрудников ДПС автомобилист совершил многочисленные нарушения.

Источник: НИА Красноярск

Ночью 20-летний пьяный водитель на автомобиле «Тойота» ехал из Черногорска в сторону Минусинска с высокой скоростью. При этом автомобилист выезжал на встречку и не реагировал на требования об остановке. Также он увеличил скорость и попытался скрыться от правоохранителей, создавая реальную угрозу другим участникам движения. После предупреждений сотрудник ДПС выстрелил сначала в воздух, а затем по колесам.

Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водителя задержали, в салоне он был один. Никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.

В отношении него составили административные материалы за выезд на встречку, отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение полиции.

За отказ выполнять требования сотрудников ДПС его арестовали на трое суток. Также сейчас молодой водитель ожидает решений по остальным нарушениям, сообщает Госавтоинспекция края.

ГИБДД