В Красноярском крае автополицейские открыли стрельбу в погоне за пьяным водителем

Ночью 20-летний пьяный водитель на автомобиле «Тойота» ехал из Черногорска в сторону Минусинска с высокой скоростью. При этом автомобилист выезжал на встречку и не реагировал на требования об остановке. Также он увеличил скорость и попытался скрыться от правоохранителей, создавая реальную угрозу другим участникам движения. После предупреждений сотрудник ДПС выстрелил сначала в воздух, а затем по колесам.
Автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. Водителя задержали, в салоне он был один. Никто не пострадал. От прохождения медицинского освидетельствования молодой человек отказался.
В отношении него составили административные материалы за выезд на встречку, отказ от медицинского освидетельствования и неповиновение полиции.
За отказ выполнять требования сотрудников ДПС его арестовали на трое суток. Также сейчас молодой водитель ожидает решений по остальным нарушениям, сообщает Госавтоинспекция края.