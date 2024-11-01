Двое мужчин устроили разборку с водителем и пассажирами автобуса из-за отказа уступить дорогу

По результатам доследственной проверки выяснилось, что двое мужчин из автомобиля проявили неуважение к водителю и пассажирам автобуса, нарушив общественный порядок. Правонарушители были вызваны в местное отделение внутренних дел, где принесли извинения водителю автобуса и пожилому пассажиру. Они также выразили сожаление за содеянное перед жителями махалли, ставшими свидетелями инцидента.