В котельной храма в Башкирии загорелись дрова

— Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до любых горючих материалов должно быть не менее метра. Не допускайте перекала печи. Рекомендуется топить печь не более полутора-двух часов два-три раза в день. Не забудьте про первичные средства пожаротушения. Они должны быть рядом и в исправном состоянии, — напомнили в экстренной службе.