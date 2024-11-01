В котельной храма в Башкирии загорелись дрова

Сегодня ранним утром, 1 ноября, в Аургазинском районе Башкирии произошел пожар. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.
ЧП произошло в деревне Таштамак. В подвале православного прихода храма в честь Святой Мученицы Валентины загорелись дрова, которые сушились в котельной. На место инцидента быстро прибыли пожарные МЧС. Специалисты ликвидировали горение на площади двух квадратных метров и не допустили распространения огня.
К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Расследование пожара ведет дознаватель МЧС.
— Не сушите дрова, одежду и другие материалы на печах и вблизи от них. Расстояние от печи до любых горючих материалов должно быть не менее метра. Не допускайте перекала печи. Рекомендуется топить печь не более полутора-двух часов два-три раза в день. Не забудьте про первичные средства пожаротушения. Они должны быть рядом и в исправном состоянии, — напомнили в экстренной службе.
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