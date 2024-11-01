Легковое авто столкнулось с поездом в Акмолинской области: трое погибли

По информации акимата Степногорска, дорожное происшествие случилось 31 октября в 22.35 на нерегулируемом железнодорожном переезде автодороги Степногорск — Заводской.
Автомобиль Audi столкнулся с составом двигавшегося локомотива с цистерной. В результате ДТП скончались три человека.
На месте происшествия погиб водитель легкового авто 1999 года рождения.
Еще несколько человек доставлены в приемное отделение Степногорской городской больницы. Двое из них скончались в реанимации — это мужчины 2005 и 1985 годов рождения.
Еще три пассажира получили травмы: открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, закрытый перелом плеча и правого бедра, ушиб ВЧГ, тупую травму живота, закрытый перелом обоих бедер со смещением.
Как стало известно, все пассажиры и водитель — уроженцы Жамбылской области. Остальные обстоятельства ДТП выясняются.