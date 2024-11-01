Более 200 жителей Иркутской области отдали аферистам свыше 180 млн за месяц

Новые схемы аферистов тоже не остались без внимания доверчивых сибиряков. Поверив в сообщение или звонок от якобы начальства 10 человек потеряли 36 миллионов рублей. С каждым Месяцем сумма ущерба от обмана мошенников растет. Так за август на их счета перевели более 112 млн, за сентябрь почти 145 млн, а за октябрь более 184 миллиона.