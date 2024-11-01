Более 200 жителей Иркутской области отдали аферистам свыше 180 млн за месяц

В Иркутской области только за последний месяц более 200 жителей потеряли свыше 180 миллионов рублей. Деньги ушли на счета мошенников. Причем большую часть сибиряков обманули «псевдоброкеры» с предложениями заработать на ценных бумагах и криптовалюте. На такие уловки попались почти 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области.
— Еще 30 человек обманули при покупке товаров в интернете. Суммарно недобросовестные продавцы похитили у покупателей более пяти млн рублей. «Сотрудники» службы безопасности банка уговорили 21 человека перевести на «резервный счет» почти 20 млн рублей, — поделились в ведомстве.
Новые схемы аферистов тоже не остались без внимания доверчивых сибиряков. Поверив в сообщение или звонок от якобы начальства 10 человек потеряли 36 миллионов рублей. С каждым Месяцем сумма ущерба от обмана мошенников растет. Так за август на их счета перевели более 112 млн, за сентябрь почти 145 млн, а за октябрь более 184 миллиона.