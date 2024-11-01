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В Ангарске неизвестные напали на вице-спикера городской думы

Полиция проводит проверку по факту инцидента.

Источник: IrkutskMedia.ru

На заместителя председателя думы Ангарского городского округа Александра Куранова было совершено нападение. Инцидент произошел накануне вечером, 31 октября, сообщает ИА IrkutskMedia.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение от 58-летнего ангарчанина о том, что двое мужчин напали на него и причинили травмы, в частности, ушибы и ссадины. По его словам, инцидент произошел после 19:00 во дворе дома в 18-м микрорайоне города.

Правоохранители проводят всестороннее разбирательство и выясняют все детали произошедшего.