В Ангарске неизвестные напали на вице-спикера городской думы

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области, в дежурную часть полиции поступило сообщение от 58-летнего ангарчанина о том, что двое мужчин напали на него и причинили травмы, в частности, ушибы и ссадины. По его словам, инцидент произошел после 19:00 во дворе дома в 18-м микрорайоне города.