Рейсовый автобус в Крыму сбил человека

Он скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия, пассажир автобуса 1960 года рождения обратился в медицинское учреждение», — отметили в сообщении.
В Крыму рейсовый автобус насмерть сбил пешехода В Сакском районе водитель автобуса наехал на мужчину, который шёл навстречу транспорту по правой обочине.
Он скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.
«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия, пассажир автобуса 1960 года рождения обратился в медицинское учреждение», — отметили в сообщении.