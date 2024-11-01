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Рейсовый автобус в Крыму сбил человека

В Крыму рейсовый автобус насмерть сбил пешехода В Сакском районе водитель автобуса наехал на мужчину, который шёл навстречу транспорту по правой обочине.

Он скончался на месте, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

«В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте происшествия, пассажир автобуса 1960 года рождения обратился в медицинское учреждение», — отметили в сообщении.