В пентхаусе семьи Дмитрия Певцова могут отключить холодную воду

Как стало известно Mash, судебный приказ от «Мосводоканала» прилетел в столичный участок 19 июля. Судя по документам, Дроздова и Певцов перестали оплачивать услуги водоснабжения в квартире на Фрунзенской набережной 1 декабря 2021-го. Звёздная семья должна коммунальщикам почти 14 тысяч — 13 415 рублей за собственно холодную воду и 500 рублей госпошлины.