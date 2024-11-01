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Красноярских полицейских заподозрили в получении взятки от мигрантов

Устанавливаются другие эпизоды их преступной деятельности.

Источник: Следственный комитет РФ

Задержаны трое полицейских отдельной роты ППСП отдела полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, 29 октября обвиняемые при проверке документов миграционного учёта выявили нарушения режима пребывания в России у четверых жителей Узбекистана.

На следующий день сотрудники полиции прибыли по месту проживания мигрантов и получили от них взятку. Деньги предназначались за непривлечение к ответственности иностранцев.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности полицейских.