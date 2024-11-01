Красноярских полицейских заподозрили в получении взятки от мигрантов

Задержаны трое полицейских отдельной роты ППСП отдела полиции № 5 МУ МВД России «Красноярское» по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
По данным ведомства, 29 октября обвиняемые при проверке документов миграционного учёта выявили нарушения режима пребывания в России у четверых жителей Узбекистана.
На следующий день сотрудники полиции прибыли по месту проживания мигрантов и получили от них взятку. Деньги предназначались за непривлечение к ответственности иностранцев.
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности полицейских.