Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

39-летний Игорь Бабко намекнул, что никакого похищения, о котором ранее написали пакистанские СМИ, не было и пошутил, что его «отпустили и сверху пивка дали».
Ранее мы писали, что после того, как 25 октября оборвалась связь с российским путешественником, в изданиях Пакистана появились сообщения о его возможном похищении в Северном Визаристане. Но друзья Васи нам тогда заявили, что блогер в тот период должен был вообще находиться в Индии и предупреждал, что будет без связи.
Где он был целую неделю и почему не отвечал на сообщения, сам Бабко пока не признаётся.