Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

Ранее мы писали, что после того, как 25 октября оборвалась связь с российским путешественником, в изданиях Пакистана появились сообщения о его возможном похищении в Северном Визаристане. Но друзья Васи нам тогда заявили, что блогер в тот период должен был вообще находиться в Индии и предупреждал, что будет без связи.