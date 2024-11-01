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Тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь

С ним всё в порядке, он продолжает путешествовать.

39-летний Игорь Бабко намекнул, что никакого похищения, о котором ранее написали пакистанские СМИ, не было и пошутил, что его «отпустили и сверху пивка дали».

Ранее мы писали, что после того, как 25 октября оборвалась связь с российским путешественником, в изданиях Пакистана появились сообщения о его возможном похищении в Северном Визаристане. Но друзья Васи нам тогда заявили, что блогер в тот период должен был вообще находиться в Индии и предупреждал, что будет без связи.

Где он был целую неделю и почему не отвечал на сообщения, сам Бабко пока не признаётся.

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