Трамвай заискрился во время движения по улице Куйбышева в Перми

Трамвай маршрута № 5 в Перми заискрился во время движения по улице Куйбышева.
Речь идёт о происшествии, которое случилось в краевой столице утром 1 ноября. В пермских телеграм-каналах были опубликованы видео с трамваем, который заискрился во время движения. По словам пермяков, вагон загорелся.
«В Перми заметили огненный трамвай у остановки “ДК Солдатова”», — сообщили жители города.
В 8:17 часов утра телеграм-канал пермского департамента транспорта сообщил, что на улице Куйбышева произошла задержка в движении сразу двух трамвайных маршрутов — № 5 и 8. Сайт perm.aif.ru узнал у дептранса подробности происшествия. Как оказалось, на видео попали не всполохи огня, а искры.
«Сегодня в 7:44 в районе перекрестка улиц Куйбышева и Соловьева заискрился пантограф вагона, следующего по маршруту № 5. При этом возгорания не было», — рассказывает департамент транспорта Перми.
После происшествия водитель остановил трамвай и высадил пассажиров. Движение на участке получилось восстановить к 8:49. Сам заискрившийся трамвай отправили в депо для проведения техобследования.