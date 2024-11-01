Трамвай заискрился во время движения по улице Куйбышева в Перми

В 8:17 часов утра телеграм-канал пермского департамента транспорта сообщил, что на улице Куйбышева произошла задержка в движении сразу двух трамвайных маршрутов — № 5 и 8. Сайт perm.aif.ru узнал у дептранса подробности происшествия. Как оказалось, на видео попали не всполохи огня, а искры.