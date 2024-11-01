За отравление сына «Азелитом» жительнице Камарчаги грозит до 15 лет тюрьмы

Жительнице села Камарчаги Манского района, которая заставила сына выпить «Азелит», утвердили обвинение — ей грозит до 15 лет тюрьмы. Напомним, в июле 34-летняя женщина вернулась домой пьяной, что вызвало недовольство у ее 11-летнего сына. Мальчик начал ругаться с матерью, в результате чего женщина сначала ударила ребенка кочергой по голове, а потом налила в кружку чистящее средство и заставила сына выпить жидкость. Позже вернувшийся домой с работы отец заметил, что мальчику плохо и вызвал скорую.