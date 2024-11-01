Житель Комсомольска помог полиции задержать грабителя

Начальник УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников выразил слова признательности Павлу Тимофеевичу, который помог задержать подозреваемого. В присутствии руководства управления мужчине вручили благодарственное письмо. Комсомольчанин, в свою очередь, поблагодарил сотрудников полиции и добавил, что каждый мужчина поступил бы так, как поступил он.