Житель Комсомольска помог полиции задержать грабителя

В МВД Комсомольска-на-Амуре вручили благотворительное письмо мужчине, который помог полиции. Днем 23 октября 65-летняя женщина рассказала, что на нее напал неизвестный и украл ее вещи. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Очевидцем случившегося стал проходящий мимо 50-летний Павел Тимофеевич. Он увидел, как незнакомец толкнул пенсионерку и выхватил у нее сумку. Горожанин поймал похитителя и удерживал его до приезда полиции.
«Задержанным оказался 42-летний мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за кражи. Из ценных вещей в женской сумочке находился смартфон за семь тысяч рублей. Сама заявительница от действий злоумышленника не пострадала», — рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
Заведено дело о грабеже. Мужчине грозит до семи лет колонии. Сейчас он находится под стражей.
Начальник УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре полковник полиции Игорь Кожевников выразил слова признательности Павлу Тимофеевичу, который помог задержать подозреваемого. В присутствии руководства управления мужчине вручили благодарственное письмо. Комсомольчанин, в свою очередь, поблагодарил сотрудников полиции и добавил, что каждый мужчина поступил бы так, как поступил он.