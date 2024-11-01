В Нефтекамске мужчину насмерть сбила легковушка

Вчера вечером, 31 октября, в башкирском городе Нефтекамск в ДТП погиб пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Трагедия случилась напротив дома № 6 на проспекте Юбилейный. Согласно предварительным данным, 20-летний парень за рулем ВАЗ-21150 наехал на 67-летнего мужчину без световозвращающих элементов на одежде, который перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате происшествия пешеход мужчина получил серьезные травмы, и, к сожалению, скончался в больнице.
По факту происшествия началось разбирательство.