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В Нефтекамске мужчину насмерть сбила легковушка

В Башкирии пешеход погиб под колесами ВАЗ-21150.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 31 октября, в башкирском городе Нефтекамск в ДТП погиб пенсионер. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Трагедия случилась напротив дома № 6 на проспекте Юбилейный. Согласно предварительным данным, 20-летний парень за рулем ВАЗ-21150 наехал на 67-летнего мужчину без световозвращающих элементов на одежде, который перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход мужчина получил серьезные травмы, и, к сожалению, скончался в больнице.

По факту происшествия началось разбирательство.