В Башкирии семиклассник спас из пожара двоих человек и никому не рассказал об этом

11 февраля в деревне Латыповка Стерлитамакского района произошел пожар в частном доме. К счастью, обошлось без пострадавших — из горящего дома удалось спастись пожилой супружеской паре. Как выяснилось позднее, если бы не героический поступок семиклассника Богдана Асадуллина, трагедии было бы не избежать.
УСЛЫШАЛ СИГНАЛ.
Как рассказали в госкомитете Башкирии по ЧС, именно 12-летний соседский мальчишка первым услышал сигнал извещателя и предупредил взрослых о пожаре. Все эти 9 месяцев парень скромно умалчивал о своем поступке, но спасатели выяснили правду и сейчас хотят наградить храброго мальчугана.
Оказывается, Богдан Асадуллин не просто услышал пронзительный писк извещателя, но и увидел, что у соседей горит веранда. Как действовать в таких ситуациях парень знает не понаслышке — он учится в кадетском классе МЧС. В тот день он гулял на улице и внезапно услышал «сирену». Парень забежал домой и сообщил обо всем маме.
— Слышу, сирена пищит. Смотрю, а там дым. Забежал домой и позвал маму, — вспоминает семиклассник.
При пожаре в частном доме в деревне Латыповка Стерлитамакского района Башкирии спасли двоих человек. Фото: ГК РБ по ЧС.
Затем мальчик потом вместе с младшим братишкой Рамазаном бросился на помощь пожилым соседям. К тому времени веранда дома уже была полностью объята пламенем, а хозяева дома оказались в огненном плену. Пожилая пара оказалась в растерянности, у них началась паника.
— Почувствовали, что горят, из коридора идет дым. Открыли дверь в коридор и еще сильнее пошло. Ходили, не знали, что делать, — вспоминает староста деревни Латыповка Марат Хусаинов.
К радости пенсионеров в этот момент кто-то снаружи разбил окно, и у них появился шанс на спасение. А вскоре на выручку подоспели взрослые односельчане и через окно вытащили хозяев на воздух. Затем уже прибыли сотрудники пожарной охраны и потушили пламя.
Семиклассник Богдан Асадуллин учится в кадетском классе МЧС, а его братишка Рамазан ходит в пятый класс. Фото: Госкомитет РБ по ЧС.
ОТМЕТИЛИ СПАСАТЕЛИ.
Действия школьников при пожаре оценили сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Ведь если бы не их бдительность, пенсионеры могли надышаться дымом, а соседи на помощь к ним могли и не успеть. Сами мальчишки в те февральские дни скромно промолчали о своей роли при спасении двоих человек. И лишь спустя 9 месяцев об их героическом поступке узнали спасатели.
— Благодаря своим действиям вы спасли двоих человек. Ничего ценнее и дороже нету, чем человеческая жизнь, — поблагодарил школьников инструктор противопожарной профилактики ГК ЧС Владимир Гаврилов.
Вот так острый слух и молниеносная реакция одного семиклассника помогли спастись из пожара двоим взрослым. Теперь в экстренном ведомстве думают о награждении отважных братьев.