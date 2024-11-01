В Башкирии семиклассник спас из пожара двоих человек и никому не рассказал об этом

Действия школьников при пожаре оценили сотрудники госкомитета Башкирии по ЧС. Ведь если бы не их бдительность, пенсионеры могли надышаться дымом, а соседи на помощь к ним могли и не успеть. Сами мальчишки в те февральские дни скромно промолчали о своей роли при спасении двоих человек. И лишь спустя 9 месяцев об их героическом поступке узнали спасатели.