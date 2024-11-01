Поезд Петрозаводск — Москва загорелся на станции Свирь в Ленобласти

В ночь на пятницу, 1 ноября, в Ленобласти загорелся вагон пассажирского поезда № 17 сообщением Петрозаводск — Москва. Возгорание зафиксировали в 23:31 на станции Свирь. К счастью, пострадавших нет.
Как сообщили в пресс-службе РЖД, возгорание оперативно устранили, а пострадавших и обратившихся за медпомощью пассажиров и работников поездной бригады не было. Кадры дымящего вагона опубликовала пресс-служба РЖД.
Пассажиров перевели на свободные места в составе поезда, а пострадавший вагон отцепили. Пока неясно, что стало причиной возгорания — причины устанавливают соответствующие службы.
Задержка поезда по отправлению составила 1 час 48 минут и на движение других поездов ситуация не повлияла.
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