Олбани
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поезд Петрозаводск — Москва загорелся на станции Свирь в Ленобласти

ЧП произошло накануне, 31 октября, незадолго до полуночи.

Источник: ОАО «РЖД»

В ночь на пятницу, 1 ноября, в Ленобласти загорелся вагон пассажирского поезда № 17 сообщением Петрозаводск — Москва. Возгорание зафиксировали в 23:31 на станции Свирь. К счастью, пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе РЖД, возгорание оперативно устранили, а пострадавших и обратившихся за медпомощью пассажиров и работников поездной бригады не было. Кадры дымящего вагона опубликовала пресс-служба РЖД.

Пассажиров перевели на свободные места в составе поезда, а пострадавший вагон отцепили. Пока неясно, что стало причиной возгорания — причины устанавливают соответствующие службы.

Задержка поезда по отправлению составила 1 час 48 минут и на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее на железной дороге под Петербургом случилось ЧП другого характера — юный зацепер неудачно спрыгнул с поезда и погиб на месте. Трагедия произошла у Зеленогорска.

пожары