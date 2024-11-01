Задействовали БПЛА: под Воронежем продолжаются поиски пропавшего 18-летнего студента

Заявка на поиски Сергея Ярцева поступила волонтерам 22 октября. Из вводных данных стало известно, что он ушел утром на занятия, но в учебном заведении так и не появился, на звонки не отвечал. После сбора информации была составлена ориентировка, которую затем разместили в соцсетях и местных СМИ. С ней были ознакомлены водители автобусов и маршруток, курсирующих в районе пропажи Сергея и по маршруту его возможного передвижения. Волонтеры оповестили больницы и другие медицинские учреждения города и района.