Задействовали БПЛА: под Воронежем продолжаются поиски пропавшего 18-летнего студента

В Воронежской области продолжают активные поиски 18-летнего Сергея Ярцева. Молодой человек в понедельник, 21 октября, вышел из дома в селе Новоживотинное Рамонского района и назад не вернулся. Его поиск ведется совместно с полицией, которая дважды задействовала беспилотники, и кинологами аварийной службы. Инфорг поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» по-прежнему обзванивает больницы, но, к сожалению, Сергей до сих пор не найден. Промежуточный отчет о поисках опубликовали в четверг, 31 октября.
Заявка на поиски Сергея Ярцева поступила волонтерам 22 октября. Из вводных данных стало известно, что он ушел утром на занятия, но в учебном заведении так и не появился, на звонки не отвечал. После сбора информации была составлена ориентировка, которую затем разместили в соцсетях и местных СМИ. С ней были ознакомлены водители автобусов и маршруток, курсирующих в районе пропажи Сергея и по маршруту его возможного передвижения. Волонтеры оповестили больницы и другие медицинские учреждения города и района.
Поисковики отряда «ЛизаАлерт» проверили все поступившие свидетельства, осмотрели любимые маршруты парня, прочесали берега реки Дон на несколько километров и лесополосу вдоль нее. Неравнодушные местные жители расклеили ориентировки в ближайших населенных пунктах.