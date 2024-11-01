Информация о пожаре в жилом доме в деревне Чечино поступила в МЧС 31 октября в 14.44. Спасатели обнаружили на месте пожара погибшего пенсионера 1959 года рождения.
«Причины пожара и гибели устанавливаются», — отметили в МЧС.
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в доме в Дзержинском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в деревне Чечино поступила в МЧС 31 октября в 14.44. Спасатели обнаружили на месте пожара погибшего пенсионера 1959 года рождения.
«Причины пожара и гибели устанавливаются», — отметили в МЧС.