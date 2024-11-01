Два трупа нашли в подвале и у забора больницы в Петербурге

В одной из больниц Петербурга нашли два трупа. Казалось бы, в медицинских учреждениях могут умирать люди, но тут загвоздка в том, где их обнаружили. Один из мужчин лежал на пустыре у забора, а второй — в подвале. При этом на их телах не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».