Два трупа нашли в подвале и у забора больницы в Петербурге

В одной из больниц Петербурга нашли два трупа. Казалось бы, в медицинских учреждениях могут умирать люди, но тут загвоздка в том, где их обнаружили. Один из мужчин лежал на пустыре у забора, а второй — в подвале. При этом на их телах не было выявлено внешних признаков насильственной смерти. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— 31 октября около 2:40 у забора на территории больницы на улице Костюшко нашли тело мужчины. На вид погибшему 40−45 лет, на правом плече у него имеется татуировка в виде смерти с косой, — добавил источник.
Второго мужчину нашли около 13:30 в подвальном помещении. На вид ему 50−55 лет, был одет в спортивные штаны и футболку, на ногах кроссовки. Особых примет не имеется. Оба трупа направили в морг для установления причин смерти.
Напомним, что недавно в подсобке одной из больниц Петербурга нашли труп мужчины. Судя по всему, он там пролежал довольно долго, так как тело успело мумифицироваться.