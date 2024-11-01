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«Всего совершил 141 перевод». В Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой из интернета, которая оказалась парнем

В Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой, которая оказалась парнем.

Источник: Комсомольская правда

В Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой, которая оказалась парнем. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

«Пенсионер перечислил более 18 тысяч рублей виртуальной знакомой, которая оказалась парнем», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудниками по противодействию киберпреступности Центрального РУВД был раскрыт факт мошенничества, связанный с тем, что 26-летний житель Минска украл у 74-летнего пенсионера более 18 000 рублей.

В ведомстве сообщили, что в мае мужчина зарегистрировался на тематическом сайте, выбрал понравившийся ему женский профиль. После этого началась переписка в мессенджере. Также пенсионер купил у собеседницы несколько фото интимного характера.

Говорится, что общение продлилось около четырех месяцев, на протяжении которых пожилой мужчина под разными предлогами перечислял виртуальной возлюбленной деньги, в том числе и за контент интимного содержания, а также за обещания личной встречи и в долг на строительство квартиры.

«Всего мужчина совершил 141 перевод на сумму не менее 18 тысяч рублей. Узнав о случившемся, его сын обратился в милицию», — подчеркнули в милиции.

Милиционеры смогли установить, что все деньги пенсионер перечислял на балансы онлайн-игр в казино. Также выяснилось, что от имени женщины с ним переписывался 26-летний житель Заводского района. Заведено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

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