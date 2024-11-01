«Всего совершил 141 перевод». В Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой из интернета, которая оказалась парнем

Говорится, что общение продлилось около четырех месяцев, на протяжении которых пожилой мужчина под разными предлогами перечислял виртуальной возлюбленной деньги, в том числе и за контент интимного содержания, а также за обещания личной встречи и в долг на строительство квартиры.