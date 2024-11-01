Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей

Один из мужчин осужден по статье о контрабанде, ему назначены 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденного в пользу РФ 636,88 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного вреда.