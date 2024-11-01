Во Владивостоке мужчину осудили за контрабанду леса на 637 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 1 ноя — РИА Новости. Суд во Владивостоке приговорил мужчину к 8 годам колонии строгого режима за контрабанду ценных пиломатериалов на сумму свыше 630 миллионов рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья.
«Установлено, что с 25 мая 2016 года по 15 мая 2019 года три товарища, действуя в составе организованной группы, осуществили контрабанду пиломатериалов из ильма сродного, липы амурской, липы маньчжурской, березы белой, березы желтой, осины, ели аянской общим объемом 99 603,64 кубометра на сумму 636,88 миллиона рублей путем недостоверного декларирования и использования документов, содержащих недостоверные сведения о товарах», — говорится в сообщении.
Один из мужчин осужден по статье о контрабанде, ему назначены 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и штраф 500 тысяч рублей. Также суд взыскал с осужденного в пользу РФ 636,88 миллиона рублей в качестве возмещения имущественного вреда.
Приговор в законную силу не вступил. В отношении его подельников дела выделены в отдельные производства.