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Дело по взрыву дома на Титова передают в суд в Волгограде

В Волгограде Следком готов направить в суд уголовное дело, возбужденное после взрыва в доме на Титова, 9 в Краснооктябрьском районе. ЧП случилось 21 апреля 2023 года.

Источник: Прокуратура Волгоградской области

По данным следствия, в случившемся виновен начальник межрайонного газового предприятия акционерного общества «Волгоградгоргаз». Он проявил халатность и, в нарушение требований федерального законодательства, не обеспечил техническое диагностирование внутриквартирного газового оборудования (ВГО). В результате в одной из квартир пятиэтажки оно не проверялось специализированной службой больше шести лет.

«Из-за того, что собственник эксплуатировал ВГО, находящееся в технически опасном состоянии, произошло скопление газовоздушной смеси, которая, достигла взрывоопасной концентрации. Случился хлопок, обрушились капитальные конструкции дома. По заключению специалистов, восстановлению он не подлежит», — уточняет представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.

Своего жилья лишились 107 собственников квартир. Сумма ущерба потерпевшим составила более 250 миллионов рублей. Все подробности — в одном сюжете.