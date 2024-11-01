Дело по взрыву дома на Титова передают в суд в Волгограде

По данным следствия, в случившемся виновен начальник межрайонного газового предприятия акционерного общества «Волгоградгоргаз». Он проявил халатность и, в нарушение требований федерального законодательства, не обеспечил техническое диагностирование внутриквартирного газового оборудования (ВГО). В результате в одной из квартир пятиэтажки оно не проверялось специализированной службой больше шести лет.
«Из-за того, что собственник эксплуатировал ВГО, находящееся в технически опасном состоянии, произошло скопление газовоздушной смеси, которая, достигла взрывоопасной концентрации. Случился хлопок, обрушились капитальные конструкции дома. По заключению специалистов, восстановлению он не подлежит», — уточняет представитель СУ СК по региону Наталия Рудник.
Своего жилья лишились 107 собственников квартир. Сумма ущерба потерпевшим составила более 250 миллионов рублей. Все подробности — в одном сюжете.