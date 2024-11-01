Служебная собака унюхала мефедрон в маршрутке на посту ДПС под Волгоградом

Инспекторы ДПС областной Госавтоинспекции на стационарном посту остановили маршрутку для плановой проверки. Служебная собака подала полицейским знак, что у одного из пассажиров может находиться запрещенное вещество. В ходе личного досмотра у пассажира были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого и серого цвета.