Вечером под Волгоградом иномарка насмерть сбила 77-летнюю женщину

В 16.55 водитель машины «Шкода Кодиак» напротив световой опоры № 337 на ул. Карбышева сбил 77-летнюю женщину.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате ДТП пенсионерка скончалась на месте от полученных травм до приезда врачей.
Смертельная авария произошла накануне вечером в Волжском.
В 16.55 водитель машины «Шкода Кодиак» напротив световой опоры № 337 на ул. Карбышева сбил 77-летнюю женщину.
Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате ДТП пенсионерка скончалась на месте от полученных травм до приезда врачей.