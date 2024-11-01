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Вечером под Волгоградом иномарка насмерть сбила 77-летнюю женщину

Смертельная авария произошла накануне вечером в Волжском.

Источник: ГУ МВД России по Волгоградской области

В 16.55 водитель машины «Шкода Кодиак» напротив световой опоры № 337 на ул. Карбышева сбил 77-летнюю женщину.

Как сообщили в региональном ГУ МВД России, в результате ДТП пенсионерка скончалась на месте от полученных травм до приезда врачей.