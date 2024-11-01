Омич заживо сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты

Сегодня ночью в Омске на улице Химиков в четырехэтажном доме произошел пожар, в котором погиб один человек. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Пожарные прибыли на место происшествия в 3:45 часов. К этому моменту самостоятельно эвакуировались из горящего дома 31 человек. Еще 4 человека вывели спасатели.
К тушению огня привлекли 8 единиц техники и 32 пожарных. Площадь возгорания составила 20 кв.м.
Хозяин квартиры погиб на месте. Среди других жильцов дома пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — неосторожность при курении.