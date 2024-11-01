Верховный суд обязал башкирского дроппера вернуть миллион хабаровчанину

Прокуроры Железнодорожного района Хабаровска после тщательного изучения материалов очередного уголовного дела о мошенничестве добились решения о возврате украденных аферистами денег потерпевшему. Оказалось, что пенсионер связался с мужчиной, который представился брокером и предложил заработать на торговле на электронной платформе. Пожилой человек перевёл 896 тысяч рублей на указанный счёт. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала прокуратуры нашего региона.