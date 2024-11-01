Верховный суд обязал башкирского дроппера вернуть миллион хабаровчанину

Прокуроры Железнодорожного района Хабаровска после тщательного изучения материалов очередного уголовного дела о мошенничестве добились решения о возврате украденных аферистами денег потерпевшему. Оказалось, что пенсионер связался с мужчиной, который представился брокером и предложил заработать на торговле на электронной платформе. Пожилой человек перевёл 896 тысяч рублей на указанный счёт. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию официального Телеграм-канала прокуратуры нашего региона.
В ходе следствия было установлено, что счёт, на который хабаровчанин перевёл деньги, принадлежит жителю Башкирии. Это так называемый дроппер — пособник мошенников, который предоставляет свою карту для перевода средств жертвы обмана. Затем он оставляет определённый процент себе, а остальное отправляет по дальнейшей цепочке организаторам преступной схемы.
Прокурор района обратился в суд Стерлитамака Республики Башкортостан, где живёт дроппер, с исковым заявлением о взыскании с него денег. Однако суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска. Мол, посредник в схеме обмана в реальности не пользовался полученными деньгами.
Прокурор обжаловал это решение. Верховный суд Башкирии согласился с доводами надзорного органа и отменил решение нижестоящего суда. В результате в пользу пенсионера было взыскано более миллиона рублей. Помимо основной суммы были учтены проценты за пользование чужими деньгами.
Решение вступило в законную силу, и прокуратура Железнодорожного района Хабаровска держит на контроле его исполнение.