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В Омске на Энергетиков ночью горел частный дом

Пожарные не дали пламени перекинуться на соседние дома.

Источник: Комсомольская правда

В Советском округе Омска на улице Энергетиков минувшей ночью загорелся частный дом и хозпостройки, сообщили в региональном МЧС.

Площадь возгорания составила 100 кв.м. К тушению огня привлеки 29 пожарных и 7 единиц техники. Пламя удалось потушить на 17 минут.

Огонь уничтожил кровлю и наружную стену дома, а также сарай и вещи в гараже.

Спасатели не дали огню распространиться на соседние дома и постройки, а также имущество соседей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы писали, что омич заживо сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты.