В Омске на Энергетиков ночью горел частный дом

В Советском округе Омска на улице Энергетиков минувшей ночью загорелся частный дом и хозпостройки, сообщили в региональном МЧС.
Площадь возгорания составила 100 кв.м. К тушению огня привлеки 29 пожарных и 7 единиц техники. Пламя удалось потушить на 17 минут.
Огонь уничтожил кровлю и наружную стену дома, а также сарай и вещи в гараже.
Спасатели не дали огню распространиться на соседние дома и постройки, а также имущество соседей. К счастью, обошлось без пострадавших.
Ранее мы писали, что омич заживо сгорел в квартире из-за непотушенной сигареты.