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В Омске мигрант может отправиться в колонию за сообщение следователю в мессенджере

Иностранец угрожал ему расправой.

Источник: Комсомольская правда

Омский суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, которого обвиняют в угрозе убийством.

Из материалов дела следует, что в январе прошлого года 38-летний уроженец Таджикистана отправил в мессенджере голосовое сообщение с угрозой расправы следователю по Кировскому округу, который расследовал уголовное дело.

На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ («угроза убийством, причинением вреда здоровью, совершенное в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования»).

Теперь уголовное дело направлено судье на дальнейшее рассмотрение.