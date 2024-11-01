В Омске мигрант может отправиться в колонию за сообщение следователю в мессенджере

Омский суд рассмотрит уголовное дело в отношении гражданина Таджикистана, которого обвиняют в угрозе убийством.
Из материалов дела следует, что в январе прошлого года 38-летний уроженец Таджикистана отправил в мессенджере голосовое сообщение с угрозой расправы следователю по Кировскому округу, который расследовал уголовное дело.
На мужчину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 296 УК РФ («угроза убийством, причинением вреда здоровью, совершенное в отношении следователя, в связи с производством предварительного расследования»).
Теперь уголовное дело направлено судье на дальнейшее рассмотрение.