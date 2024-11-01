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Лазурный автобус собрал паровозик из машин на Двинской улице

Очередной инцидент с участием автобуса произошел в Кировском районе Петербурга утром 1 ноября. Как сообщают очевидцы, лазурный под номером 67 собрал паровозик из припаркованных автомобилей на улице Двинской.

«В настоящий момент проводим расследование совместно с органами ГИБДД, запрошены видеозаписи. По результатам расследования сообщим», — прокомментировали ДТП в компании «Вест-Сервис», которая обслуживает маршрут.

В полиции «Фонтанке» рассказали, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением.

«1 ноября в 8:50 около дома 2 по улице Двинской водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями. В результате ДТП девушка-пассажир с легкими травмами доставлена в медучреждение. Проводится проверка», — сообщили в главке.

В последнее время в Петербурге участились аварии с участием общественного транспорта. Так, два дня назад на Малой Морской улице водителю «Волгабаса» за рулем стало плохо, он зацепил припаркованные автомобили.

А 27 октября водитель МАЗа неожиданно повернул с Невского на Лиговский проспект на красный и впечатался в заднюю часть «Волгабаса», зацепив при этом несколько автомобилей. Помощь потребовалась десяти пострадавшим.