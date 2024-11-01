Лазурный автобус собрал паровозик из машин на Двинской улице

«1 ноября в 8:50 около дома 2 по улице Двинской водитель автобуса не справился с управлением и совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями. В результате ДТП девушка-пассажир с легкими травмами доставлена в медучреждение. Проводится проверка», — сообщили в главке.