Под Воронежем «Субару Импреза» на встречке врезалась в «Хонду Цивик»

Примерно в 7.30 на 58-м километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 20-летний водитель «Субару Импреза», следовавший в направлении Острогожска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Цивик» под управлением 33-летнего мужчины.