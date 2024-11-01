Под Воронежем «Субару Импреза» на встречке врезалась в «Хонду Цивик»

Сотрудники Госавтоинспекции Воронежской области разбираются в обстоятельствах аварии с пострадавшими, которая произошла 31 октября в Хохольском районе.
Примерно в 7.30 на 58-м километре автодороги Р-194 «Воронеж-Луганск», по предварительным данным дорожной полиции, 20-летний водитель «Субару Импреза», следовавший в направлении Острогожска, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Хондой Цивик» под управлением 33-летнего мужчины.
В результате ДТП оба водителя получили травмы и попали в больницу.
За 31 октября в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 106 ДТП. В них пострадали девять человек и один погиб.