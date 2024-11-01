«Инвестор» и гадалка: мошенница из Хабаровска похитила 40 миллионов рублей у знакомых

В ходе следствия установлено, что 30-летняя подсудимая брала у своих знакомых крупные денежные займы, которые затем обещала вернуть с процентами. Потерпевшим она рассказывала, что якобы передает деньги своему приятелю, который в свою очередь инвестирует их в прибыльные бизнес-проекты. При этом лично с инвестором никто из потерпевших в процессе сотрудничества не встречался, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Заявители получали текстовые сообщения либо в мессенджере, либо по электронной почте. Кроме того, своим знакомым злоумышленница рекомендовала услуги гадалки, общение с которой тоже происходило посредством обмена текстовыми сообщениями. Ворожея давала позитивные прогнозы на сотрудничество с инвестором и предсказывала большие прибыли.
В действительности же никакого бизнесмена и гадалки не существовало. От их имени переписку с потерпевшими вела подсудимая. Она никогда не имела отношения к коммерческой деятельности и не занималась инвестициями, а полученные крупные денежные суммы похищала и тратила на личные цели. Так, у своей подруги, с которой в свое время училась в одной школе, а затем поддерживала тесные отношения, злоумышленница за два года похитила порядка 18 миллионов 200 тысяч рублей. В надежде на прибыль, хабаровчанка заняла деньги у знакомых и родственников, взяла кредит в банке под залог квартиры и продала свой автомобиль.
Подсудимую задержали сотрудники УМВД и ФСБ с поддержкой ОМОН. В ходе обысков были изъяты телефоны, компьютеры и банковские карты, использовавшиеся в преступной схеме.
Ранее женщина не привлекалась к уголовной ответственности, однако следствие выявило девять эпизодов мошенничества, причинивших потерпевшим ущерб в размере около 40 миллионов рублей. Арест был наложен на земельный участок, принадлежащий мужу обвиняемой.
Даже после возбуждения дела обвиняемая продолжила преступную деятельность, вместе с сообщниками заключая фиктивные договоры на юридические услуги, которые фактически не оказывались, а полученные средства похищались. Следствие установило 12 пострадавших в рамках нового дела, общий ущерб от действий группы составил около 21 миллиона рублей.
Подсудимая была признана виновной и приговорена к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд обязал ее полностью возместить материальный ущерб и выплатить потерпевшим компенсации морального вреда.