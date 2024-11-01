«Инвестор» и гадалка: мошенница из Хабаровска похитила 40 миллионов рублей у знакомых

В действительности же никакого бизнесмена и гадалки не существовало. От их имени переписку с потерпевшими вела подсудимая. Она никогда не имела отношения к коммерческой деятельности и не занималась инвестициями, а полученные крупные денежные суммы похищала и тратила на личные цели. Так, у своей подруги, с которой в свое время училась в одной школе, а затем поддерживала тесные отношения, злоумышленница за два года похитила порядка 18 миллионов 200 тысяч рублей. В надежде на прибыль, хабаровчанка заняла деньги у знакомых и родственников, взяла кредит в банке под залог квартиры и продала свой автомобиль.