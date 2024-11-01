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«Написал пользователь с личными данными и фото профиля как у ректора вуза». В Минске две преподавательницы лишились 240 000 рублей, пообщавшись с «начальником» в мессенджере

Два преподавателя Минска пообщались с «начальником» и потеряли 240 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Два преподавателя Минска пообщались с «начальником» и потеряли 240 000 рублей. Подробности сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что новая мошенническая схема «чат с начальником» набирает обороты. Так, в Первомайское РУВД обратились две жительницы Минска — преподаватели вузов, которых обманули мошенники по одинаковому сценарию.

Говорится, что одной из потерпевших в мессенджере написал пользователь с личными данными, а также фото профиля как у ректора вуза. Минчанка поверила, что общается с руководителем, который просил оказать содействие правоохранительным органам, но об этом никому не рассказывать.

После этого женщине позвонил неизвестный и сказал, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Звонивший отметил, что для того, чтобы избежать ответственности и сохранить деньги, нужно перевести на «специальные счета» около 120 тысяч рублей. Аферист смог убедить минчанку это сделать.

В милиции добавили, что по аналогичной схеме мошенники обманули и другую потерпевшую. Ее вынудили «задекларировать» такую же сумму. Следователи завели уголовное дело за мошенничество.

Ранее в Минске пенсионер перевел 18 000 рублей знакомой из интернета, которая оказалась парнем: «Всего совершил 141 перевод».

Тем временем в Петрикове овчарка укусила девочку за щеку — хозяин заплатит 21 000 компенсации.

Еще мы писали, что оператор лишил связи организацию из-за телефонного бота, звонившего белорусам.