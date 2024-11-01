«Написал пользователь с личными данными и фото профиля как у ректора вуза». В Минске две преподавательницы лишились 240 000 рублей, пообщавшись с «начальником» в мессенджере

После этого женщине позвонил неизвестный и сказал, что от ее имени проводятся незаконные финансовые операции. Звонивший отметил, что для того, чтобы избежать ответственности и сохранить деньги, нужно перевести на «специальные счета» около 120 тысяч рублей. Аферист смог убедить минчанку это сделать.