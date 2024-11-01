В Перми после столкновения с иномаркой упал набок рейсовый автобус

Подробности ДТП сообщили в краевой Госавтоинспекции. По предварительной информации, около 08:30 водитель 1995 года рождения, двигаясь на автомобиле «Субару» по Сылвенскому тракту со стороны ул. Окраинной, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом «ГАЗ».