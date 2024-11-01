В Перми после столкновения с иномаркой упал набок рейсовый автобус

В Перми сложные погодные условия могли стать 1 ноября причиной ДТП на Сылвенском тракте. Легковой автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с рейсовым автобусом.
Подробности ДТП сообщили в краевой Госавтоинспекции. По предварительной информации, около 08:30 водитель 1995 года рождения, двигаясь на автомобиле «Субару» по Сылвенскому тракту со стороны ул. Окраинной, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автобусом «ГАЗ».
В результате ДТП пострадал водитель иномарки, его доставили в больницу. В момент ДТП пассажиров в рейсовом автобусе не было.
На месте аварии работают сотрудники полиции, они выясняют обстоятельства происшествия.
В городском департаменте транспорта «Комсомолке» подтвердили факт ДТП между автобусом маршрута № 26 и сторонним транспортом. По уточненной информации, в результате ДТП пострадали водители обоих транспортных средств. Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
«Степень вины участников ДТП будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции», — сообщили в городском ведомстве.
На большей части Пермского края 1 ноября появился снежный покров. Пришедший в Прикамье циклон «Лидия» принес обильные осадки.