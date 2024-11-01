На Байконуре задержали граждан Германии и Франции, пытавшихся снять ракеты

Иностранцев задержали и доставили в отделение полиции. На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, составили административный протокол, обоих поместили в ИВС. В ближайшее время они будут доставлены в суд.