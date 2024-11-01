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На Байконуре задержали граждан Германии и Франции, пытавшихся снять ракеты

Двоих мужчин задержали, когда они пытались сфотографировать на телефон ракетоноситель «Энергия».

Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

Как стало известно SHOT, правоохранители заметили иностранцев, когда они стояли со смартфонами возле ракетоносителя и готовились сделать снимки. Мужчины заявили, что они туристы, приехавшие посмотреть на легендарный Байконур, и шли в сторону стенда динамических испытаний.

Иностранцев задержали и доставили в отделение полиции. На 21-летнего гражданина Франции Акселя Оливьера Роберто Гуйено и его знакомого, 26-летнего гражданина Германии Юлиана Карла-Юргена Поренца, составили административный протокол, обоих поместили в ИВС. В ближайшее время они будут доставлены в суд.