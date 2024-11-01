Шесть суббоеприпасов уничтожили пиротехники в лесу Севастополя

«Суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него — шевелении, переноске — происходит детонация. Он разлетается на мелкие осколки. Радиус поражения — около 20 метров», — рассказал замначальника специализированного отряда МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.