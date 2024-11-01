Шесть суббоеприпасов уничтожили пиротехники в лесу Севастополя

Пиротехники уничтожили шесть суббоеприпасов в лесу Севастополя. Подозрительный металлический круглый предмет размером с теннисный мяч в листве обнаружил грибник, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на МЧС региона.
Специалисты установили, что суббоеприпас западного производства. Такие содержатся в баллистических ракетах, которыми враги пытаются атаковать город.
«Суббоеприпас опасен тем, что при любом механическом воздействии на него — шевелении, переноске — происходит детонация. Он разлетается на мелкие осколки. Радиус поражения — около 20 метров», — рассказал замначальника специализированного отряда МЧС по Севастополю Арсен Смаилов.
За 2 дня пиротехники обнаружили ещё пять образцов вооружения. Их уничтожили прямо на месте. Опасность ликвидировали 15 специалистов и пять единиц техники. Обследование леса продолжается.
Сотрудники чрезвычайного ведомства призывают жителей и гостей Севастополя сохранять бдительность. Обо всех подозрительных находках нужно незамедлительно сообщать по номерам 101 или 112. Прикасаться к ним запрещено!