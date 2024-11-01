Ночных хулиганов будут судить в Приморье

Массовую драку, зачинщиками которой стали пятеро мужчин, квалифицировали как групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Внимание центрального аппарата ведомства привлекла публикация в социальных сетях, в которой сообщалось, что «несколько уроженцев Азербайджана приставали к девушкам, а заступившихся за них местных жителей избили».
Прокуратура, информируя о завершении расследования, указывает, что в драку на оппонентов хулиганы пошли, придравшись к ним по «малозначительному поводу». Два человека в ходе этих разборок получили травмы. На место потасовки прибыл наряд полиции, но быстро разнять драку патрулю не удалось, так как хулиганы не реагировали на требования правоохранителей.
Дело о массовом хулиганстве передано в Артёмовский городской суд.