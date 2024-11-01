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Ночных хулиганов будут судить в Приморье

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о массовой драке возле ночного клуба на улице Кирова в Артёме, которая произошла 2 августа 2024 года, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Источник: ДЕЙТА

Массовую драку, зачинщиками которой стали пятеро мужчин, квалифицировали как групповое хулиганство (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено по указанию председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Внимание центрального аппарата ведомства привлекла публикация в социальных сетях, в которой сообщалось, что «несколько уроженцев Азербайджана приставали к девушкам, а заступившихся за них местных жителей избили».

Прокуратура, информируя о завершении расследования, указывает, что в драку на оппонентов хулиганы пошли, придравшись к ним по «малозначительному поводу». Два человека в ходе этих разборок получили травмы. На место потасовки прибыл наряд полиции, но быстро разнять драку патрулю не удалось, так как хулиганы не реагировали на требования правоохранителей.

Дело о массовом хулиганстве передано в Артёмовский городской суд.