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В Воронежской области женщина пыталась пронести на вокзал патроны

Ее задержали.

В Воронежской области женщина была осуждена за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, сообщили в пресс-службе Россошанского райсуда.

В августе 2024 года она незаконно приобрела в городе Россошь десять патронов калибра 5,56 миллиметра и хранила их в своей спортивной сумке без цели сбыта.

Патроны были обнаружены при прохождении интероскопа на железнодорожном вокзале станции Россошь.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок один год с установлением ограничений в соответствии со ст. 53 УК РФ.