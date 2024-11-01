В Воронежской области женщина пыталась пронести на вокзал патроны

В Воронежской области женщина была осуждена за незаконное приобретение и хранение боеприпасов, сообщили в пресс-службе Россошанского райсуда.
В августе 2024 года она незаконно приобрела в городе Россошь десять патронов калибра 5,56 миллиметра и хранила их в своей спортивной сумке без цели сбыта.
Патроны были обнаружены при прохождении интероскопа на железнодорожном вокзале станции Россошь.
Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок один год с установлением ограничений в соответствии со ст. 53 УК РФ.